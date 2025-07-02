Biberin acı olup olmadığını anlamanın yolu bakın neymiş

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan biber, sofralarda hem çiğ hem de pişmiş olarak sıkça tüketiliyor.

Salatalardan dolmalara, kebaplardan kahvaltılıklara kadar birçok yemekte yer bulan biberin acı mı yoksa tatlı mı olduğu ise çoğu zaman merak konusu oluyor.

Özellikle pazardan ya da manavdan alınan biberlerin tadı önceden test edilemediği için bu konuda çeşitli pratik yöntemler devreye giriyor.

Peki biberin acı mı tatlı mı olduğunu nasıl anlayabiliriz? İşte yanıtı...

Uzmanlara göre, biberin acılığını önceden tahmin etmek için ilk olarak kokusuna dikkat etmek gerekiyor.

Acı biberler, kesildiğinde ya da kırıldığında daha yoğun ve keskin bir aroma yayabiliyor.

Bunun yanı sıra biberin sap kısmına yakın bölgelerinin rengine de bakmak önemli. Koyu renkli ya da damarlı görünen biberlerde acılık oranı genelde daha yüksek oluyor.

Ayrıca, biberin ucundan minik bir parça koparıp dilinize dokundurmak da en kesin yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu yöntemi denerken dikkatli olmakta fayda var çünkü bazı biberler tahmin edilenden çok daha yakıcı olabilir.