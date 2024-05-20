BİM deniz sezonunu açıyor: Şişme Bot 5.499.00 TL, Şezlong/Sandalye 999.00 TL, Plaj Şemsiyesi 599.00 TL… BİM’e yaz geldi, deniz sezonunu açtı! 24 Mayıs indirim kataloğunda plaj ürünleri ve birçok teknolojik ürünler yer alıyor. Bu fırsatı kaçırmayın…

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BİM'in 20-24 Mayıs tarihleri arasındaki aktüel kataloğu yayınlandı ve bu hafta yine dopdolu fırsatlar var!

Salı ve cuma günleri alışveriş tutkunlarının yüzünü güldüren BİM, her zamanki gibi bizi şaşırtmayı başarıyor.

Salı günleri market ürünleri indirimleriyle dolu olurken, cuma günleri teknolojik ürünler ve mevsime uygun ürünlerle karşımıza çıkıyor.

Bu hafta Cuma günü BİM’e teknolojik ürünler, şişme bot, deniz şortu, plaj şemsiyesi ve daha onlarca ürün gelecek.

Eğer doğa tutkunuysanız veya yaz aylarında su sporlarına meraklıysanız, bu cuma BİM'e uğramayı unutmayın!

İşte BİM 24 Mayıs indirim kataloğu…