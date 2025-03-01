BİM’den dev fırsat; televizyon, fırın, ocak, motosiklet… BİM 7 Mart Aktüel Katalog

Haber Merkezi

BİM, 7 Mart 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu ile Ramazan ayının ilk Cuma gününe özel birbirinden cazip fırsatlar sunuyor.

Mutfaktan ev tekstiline, oyuncaklardan kırtasiye malzemelerine kadar geniş bir yelpazede indirimler dikkat çekiyor.

Özellikle küçük ev aletleri, bardak takımları ve tencere setleri uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Bu haftanın en çok konuşulacak ürünleri arasında motosiklet, karnıyarık tenceresi, katlanır çamaşır selesi ve modüler ayakkabılık yer alıyor.

Ayrıca, bebekler için özel olarak tasarlanan yemek setleri ve baba kapları da ailelerin ilgisini çekecek.

İşte BİM 7 Mart indirimli ürünlerin listesi: