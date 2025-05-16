BİM’e yaz geldi, fiyatlar indi: Plaj ürünleri, şişme bot, şişme havuz, şezlong…

Haber Merkezi

Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden BİM, 23 Mayıs 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımlayarak yaz sezonunun kapılarını araladı.

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan plaj ürünleri, bu hafta BİM mağazalarında geniş bir ürün yelpazesiyle tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Katalogda, hem deniz hem de havuz keyfini artıracak birçok ürün yer alıyor.

Şişme botlardan şişme havuzlara, rahat ve kullanışlı şezlonglardan plaj çantalarına, kadar birçok ürün uygun fiyatlarla satışa çıkacak.

Böylece, yaz tatiline hazırlananlar ihtiyaçlarını ekonomik ve pratik bir şekilde karşılayabilecek.

İşte BİM 23 Mayıs indirim kataloğu: