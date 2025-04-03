Binlerce araç sahibini ilgilendiriyor: Otomobil devi o araçlarını geri çağırdı

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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2018 ile 2020 yılları arasında üretilen Ford Expedition ve Lincoln Navigator SUV modellerinde ciddi bir güvenlik açığı tespit etti.

Bu araçlar, emniyet kemeri sistemindeki üretim hatası nedeniyle geri çağrıldı.

Sorun, sürücü ve ön yolcu koltuklarındaki emniyet kemeri gergilerinin yanlışlıkla kilitlenebilmesi ve bu durumun kemerin düzgün çalışmamasına yol açmasıyla ilgili.

SÜRÜCÜLERİN GÜVENLİĞİ TEHDİT ALTINDA

NHTSA'nın açıklamasına göre, emniyet kemeri gergilerinin bu hatalı durumu, yolcuların güvenliğini ciddi şekilde tehdit edebilecek bir duruma neden olabiliyor.

Kazalar sırasında, bu sorun kemerin gerektiği gibi uzayıp kısalmasını engelleyerek yolcuları savunmasız bırakabilir.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİM YAPILACAK

Ford, etkilenen araçlar için ücretsiz bir onarım süreci başlattı.

Yetkili servisler, araçların emniyet kemeri sarıcılarının üretim tarihlerini kontrol ederek, hatalı parçaları değiştirerek güvenlik riskini ortadan kaldıracak.

Bu işlem, araç sahiplerine herhangi bir ek ücret yansımadan yapılacak.