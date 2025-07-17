Bir buçuk ay sürecek: Bu gece resmen başlıyor...

Meteor yağmuru, uzaydan gelen minik parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşur. Bu parçacıklar yüksek hızda sürtünme nedeniyle yanar ve biz de onları "yıldız kayması" gibi görürüz.

Aslında kayan yıldız değil, atmosfere düşen göktaşı parçalarıdır.

İşte bu parçacıkların yoğunlaştığı dönemlere meteor yağmuru adı verilir.

Bu yıl da gökyüzü severleri mutlu edecek bir gelişme var.

BU GECE BAŞLIYOR

Meteor yağmuru başlıyor...

17 Temmuz 2025 Perşembe günü başlayacak olan ve 23 Ağustos Cumartesi gecesi sona erecek uzun soluklu bir meteor yağmuru, gökyüzünü daha görkemli hale getirecek.

Perseid Meteor Yağmuru adı verilen bu olay, yaklaşık bir buçuk ay sürecek.

Bu süre içinde gökyüzünde aralıklı olarak süzülen ışık çizgilerine şahit olmak mümkün olacak.