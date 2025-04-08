Bir çay markası daha ifşa listesinde: Bakın çay diye ne içirmişler

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Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan denetimler devam ediyorken 24 Mart 2025 tarihinde yayınlanan yeni denetim sonuçlarına göre taklit ve tağşiş listesine ünlü markalarda eklendi.

Bir çok market rafında yer alan Mahbuba Tea, Tarım ve Orman Bakanlığı radarına takılan markalar arasına dahil oldu.

“Taklit ve Tağşiş Yapılan Ürünler” listesine adını yazdıran ünlü arkanın çaylarında çıkanlar şaşkına çevirdi.

Bakın pek çok kişinin çay alırken ilk tercihleri arasında yer alan ünlü markanın çayından ne çıktı…

GIDA BOYASI TESPİT EDİLDİ!

Bakanlık tarafından yayınlanan yeni listede ünlü baharat markaları arasında yer alan Gaziantep merkezli Aktürk Sağlık Gıda Elektronil Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen Mahbuba Tea markalı siyah çaylarında gıda boyası tespit edildi.