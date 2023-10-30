Bir damlası bile yetiyor! Temas ettiği yerden kıl çıkıyor.. Saç dökülmesiyle başa çıkmak ve daha sağlıklı saç büyümesini sağlamak için bu doğal yöntemleri deneyebilirsiniz. İşte saç dökülmesinin önleyen o yöntemler..

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Erkeklerin en büyük sorunları arasında yer alan saç dökülmesi için bazı doğal çözümler bulunmaktadır.

Bazı kişiler için saç, sakal ve bıyık görünümü son derece büyük önem teşkil etmektedir. Saç ve sakal dökülmesi gibi sorunlar yaşayanlar buna çözüm bulmak için aramalar yapıyor.

Doğal yollarla saç dökülmesini azaltmak isteyenler arama motorlarında konu hakkında aramalar gerçekleştiriyor.

Saç dökülmesini önleyen ve saçların daha gür çıkmasını sağlayan bazı doğal yöntemleri sizler için derledik.

İşte saç dökülmesini önleyen o doğal yöntemler..

Karanfil

A, E ve B6 vitaminleri açısından son derece zengin olan karanfil saç köklerini besleyerek saçların gürleşmesini ve uzamasını sağlar.

Hazırlanışı

Karanfil ile saçları gürleştirmek için öncelikle 1 bardak suyu kaynatın. Daha sonra içerisine 12-13 adet karanfil ilave edin. Yaklaşık 15 dakika sonra elde ettiğiniz karışımı bir kavanoza koyarak soğumasını bekleyin. Bu karışımı 1 hafta boyunca her gün uygulamanız, 1 haftanın sonunda 2 günde bir olmak üzere 1 ay boyunca uygulamaya devam etmeniz tavsiye edilir.

Soğan suyu

Yüksek miktarda sülfür içeren soğan suyu saçların yeniden çıkmasını sağlar ve saç dökülmesine engel olur.

Hazırlanışı

1 adet soğanı ezerek robottan geçirin. Soğanın suyunun tamamen çıkmasını sağlayın. Elde edilen bu suyu saç dökülmesi olan bölgelere masaj yaparak uygulayın. Yaklaşık yarım saat bekleyin ve daha sonra saçlarınızı yıkayın. Bu uygulamayı sık sık tekrarlayarak faydasını görebilirsiniz.