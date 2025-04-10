Bir depoyla ülke geziliyor: O ülkede benzin neredeyse bedava!

Haber Merkezi

Dünya genelinde yakıt fiyatları cep yakarken, Venezuela'da benzine ödenen ücret adeta yok denecek kadar az.

Güney Amerika’nın petrol zengini ülkesi Venezuela, litre başına yaklaşık 0.02 dolar gibi sembolik bir fiyatla benzini vatandaşlarına sunarak, dünyanın en ucuz benzini unvanını elinde bulunduruyor.

Devletin uyguladığı yoğun sübvansiyon politikası sayesinde Venezuela'da bir depo benzin doldurmak, bazı ülkelerde bir şişe su fiyatına denk geliyor.

Bu çarpıcı fark, küresel enerji krizleri ve yüksek akaryakıt fiyatlarının yaşandığı bir dönemde dikkatleri bu Latin Amerika ülkesine çekiyor.

REZERVLER ZENGİN BENZİN UCUZ!

Benzin fiyatlarında Venezuela'yı, İran 0.06 dolar, Angola 0.24 dolar, Cezayir ve Kuveyt ise 0.35 dolar gibi uygun fiyatlarla yine petrol zengini ülkeler takip ediyor. Bu ülkelerde de devlet destekleri, benzin fiyatlarını dünya ortalamasının çok altında tutuyor.

Öte yandan Avrupa ve Asya’daki pek çok ülkede benzin fiyatları 1,5 ila 2 dolar seviyelerinde seyrediyor. Türkiye ise, benzin fiyatlarında dünyanın en pahalı ülkeleri arasında yer almaya devam ediyor.