Bir gramı 4.7 milyar lira ediyor! Dünyanın en pahalı maddesi bakın ne işe yarıyor...

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Oxford Üniversitesi'ndeKİ bilim insanları tarafından geliştirilen Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren, dünyanın en pahalı maddesi olarak tanımlanıyor.

Değeri 106 milyon pound eden bu maddeye bu kadar büyük bir değer biçilmesinin nedeni ise teknolojik potansiyelinin inanılmaz derecede büyük olmasından kaynaklanıyormuş.

Bilim dünyasının heyecanlandıran bu madde çok küçük ve son derece hassas atomik saatler üretme olasılığına sahip olduğundan dünyanın en pahalı maddesi olma unvanını taşıyor.

BİR ODA BÜYÜKLÜĞÜNDE

Bir oda büyüklüğünde olan atomik saatler, atomların titreşimlerini kullanarak zamanı ölçebilme özelliği ile öne çıkıyor.

Dünyanın en değerli maddesi olarak bilinen Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren normal koşullarda devasa boyutlarda olduğundan Oxfordlu bilim insanları söz konusu teknolojiye sahip olan maddeyi daha taşınabilir hale getirerek cep telefonlarına sığabilecek boyutlarda mini atomik saatler geliştirmeyi hedefliyorlar.

Özellikle sürücüsüz araçlarda bir devrim yaratabilecek olan bu madde, GPS sistemlerinde büyük bir yankı yaratabilecek bir gelişme söz konusu olabilir. GPS sinyalleriyle yer tespiti daha hassas hale getirilebilir; örneğin, otonom araçlar bu teknolojiyle 1 milimetre hassasiyetle izlenebilme imkanı sunabilecek.

Ancak söz konusu madde üzerindeki çalışmalar henüz devam etmekte olup, bu teknolojinin günlük hayata girmesi birkaç yıl alabilecek gibi duruyor. Ancak günlük hayatta, cep telefonlarında taşınabilir atomik saatlerin kullanılması, yer tespiti ve navigasyon gibi alanlarda büyük değişimlere yol açabilir.