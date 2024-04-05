Bir kaşık bile yetiyor! Yoğurdun içine ekleyip yiyin, hafızaya şifa verin Türk mutfağının vazgeçilmezi olan kekik, artık sağlık dünyasının da gündeminde! Yoğurt ve kekik karışımının faydalarına inanamayacaksınız. 1 kaşık eklemeniz yeterli.

ensonhaber.com

Anadolu'nun lezzet dolu mutfağı, her biri ayrı birer mucize olan baharatlarla süslü.

Bu baharatlar arasında gizli kahramanlardan biri de kekik.

Antioksidan özellikleriyle bilinen kekik, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudu zararlı serbest radikallere karşı koruyor.

Kekik sadece lezzet katmakla kalmıyor, sağlık açısından da birçok fayda sağlıyor.

Üstelik, bu mucizevi baharatın gücü, yoğurtla birleştiğinde daha da artıyor. Yoğurdun içinde 1 kaşık ekleyip tüketin, bakın neler oluyor…

1 kaşığı bile yetiyor

Yoğurdun içine eklenen bir tutam kekiğin, hafızayı ve beyin sağlığını olumlu yönde etkilediği söyleniyor.

Kekikte bulunan apigenin adlı flavonoid, nöronlar arasında kuvvetli bağlantılar kurarak beyin sağlığını destekleyebilir.

Bu nöronlar, Alzheimer, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde potansiyel bir rol oynayabilir.

İşte bu nedenle, kekik gibi flavonoidler açısından zengin bir besin maddesini, yoğurt gibi günlük bir gıdayla birleştirmek, beyin sağlığı için basit ve etkili bir yöntem olabilir.