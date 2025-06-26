Bir yıl dinlenip 50 milyon TL’ye alıcı buluyor! Bu peynir servet kazandırıyor

Türkiye’nin dört bir yanında alıcısı olan lezzetini dünyaya kanıtlamış olan eski kaşar Muş’ta 5 kardeşin girişimiyle kurulan peynir tesisinde üretilerek tüketicilerle buluşuyor.

Muş'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle coğrafi işaret belgesi alan eski kaşar peyniri lezzetiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer buluyor.

Girişimci 5 kardeşin kurduğu tesiste yılda üretilen 160 ton eski kaşar peyniri, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Ankara ve Mersin başta olmak üzere birçok kente pazarlanıyor.

50 MİLYON LİRA KAZANDIRIYOR

Kardeşleriyle 62 yıldır eski kaşar peyniri üreten Ercan Rençber, kentin yüksek ve verimli yaylalarından işletmeye getirilen sütü hijyenik koşullarda kaşar peynirine dönüştürdüklerini belirtti.

Tesiste işledikleri sütten günlük bir ton kaşar peyniri ürettiklerini belirten Rençber, kaşar peyniri 6 ay beklettikten sonra başta büyükşehirler olmak üzere birçok ile gönderdiklerini ve kente 50 milyon liralık ekonomik katkı sağladığını aktardı.