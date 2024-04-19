Biri biter, öbürü başlar! Türkiye’ye kafayı taktı; bu kez daha kuvvetli vuracak

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde güneşin tadını çıkarırken, şimdilerde yağmurların keyfini sürmeye çalışıyoruz.
Ancak maalesef Türkiye’nin sevimsiz misafiri geri döndü ve bu kez daha güçlü geliyor.
Meteoroloji kaynaklarından gelen bilgiye göre Cumartesi vuracak, Pazartesi ve Salı günü tekrar ve daha kuvvetli gelecek.
Bela geri döndü!
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir Afrika tozunun geleceğini duyurdu. Üstelik bu kez daha kuvvetli.
Paylaşımında, "Son Durum | Afrika tozları ülkemizden yavaş yavaş çekiliyor. Fakat cumartesi günü Ege ve Marmara'dan tekrar giriş yapıyor. Cumartesi çamur yağmuru var. Tozlar cumartesi gecesi tekrar çekiliyor. Pazartesi ve salı ise daha kuvvetli bir Afrika tozu geliyor. Bize kafayı taktı..." ifadelerine yer verdi.