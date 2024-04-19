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Biri biter, öbürü başlar! Türkiye’ye kafayı taktı; bu kez daha kuvvetli vuracak

Biri biter, öbürü başlar! Türkiye’ye kafayı taktı; bu kez daha kuvvetli vuracak Ülkeyi yeni terk etmişti! Türkiye'nin belalısı peşini bırakmıyor. Bu kez daha kuvvetli gelecek ve 1 hafta içinde tam iki kez vuracak. Tüm şehirleri etkisi altına alacak.