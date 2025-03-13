Bitcoin şu anda kaç dolar? 13 Mart 2025 BTC güncel fiyatı...

Yağmur Uçar

Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para birimlerinin başında geliyor.

Piyasadaki en yüksek hacimli para birimi olan Bitcoin, sürekli rekor tazeliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Bitcoin ve Ethereum'un da dahil olacağı stratejik kripto rezervinin, kripto sektörünü yükselteceğini ifade etti.

Trump, Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ABD kripto rezervinin, eski başkan Joe Biden yönetimi tarafından yıllarca süren yozlaşmış saldırıların ardından bu kritik sektörü yükselteceğini savundu.

Fiyatı yakından takip edilen Bitcoin, güne düşüşle başladı.

Yatırımcıların anbean göz attığı BTC fiyatı güncel olarak araştırılıyor.

Peki; 1 bitcoin kaç dolar? İşte 13 Mart 2025 bitcoin fiyatı...

1 BITCOIN KAÇ DOLAR

13 Mart 2025 itibarıyla Bitcoin $83,053.18 olarak işlem görmektedir.

Türk lirası karşılığı ise 3.043.269,95 TRY'dir.