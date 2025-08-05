Biten piller neden çöpe atılmaz? İşte merak edilenler...

Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız piller, tükendikten sonra çoğu zaman çöpe atılıyor.

Ancak bu alışkanlık, hem çevre hem de insan sağlığı açısından büyük riskler taşıyor.

Biten pillerin çöpe atılmaması gerektiği, uzmanlar tarafından defalarca vurgulanıyor.

Peki, biten piller neden çöpe atılmaz? İşte dikkat edilmesi gereken önemli bilgiler...

Kimyasal maddeler içeren piller, toprağa ve suya karıştığında uzun vadeli çevresel tahribata yol açabiliyor.

Bu nedenle atık pillerin özel toplama kutularına atılması, geri dönüşüm tesislerinde uygun şekilde imha edilmesi gerekiyor.

Hem doğayı korumak hem de gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak için biten pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesi büyük önem taşıyor.