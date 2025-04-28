Biten tuvalet kağıdı ruloları bakın ne işe yarıyor...

Yağmur Uçar

Tuvalet kağıdı, herkesin sıklıkla harcadığı ve çabucak tükenen bir şey.

Geriye kalan ise boş bir karton parçası.

Peki; siz bu boş ruloları çöpe mi atıyorsunuz? Çok şey kaybettiniz...

Boş tuvalet kağıdı rulosu, aslında pek çok işe yarayabiliyor. Özellikle de bahçe ile uğraşıyorsanız.

İşte, değerlendirme yöntemi!

İŞTE FAYDASI

Tuvalet kağıdı rulolarını bitkilerinizi kompost yapmak için kullanabilirsiniz.

Karton kolayca ayrışır, komposta karbon ekler ve azot bakımından zengin organik atıkların dengelenmesine yardımcı olur.

Ayrıca toprağı zenginleştirir, atıkları azaltır ve çevre dostu geri dönüşüm uygulamalarını teşvik eder. Başka bir deyişle, yalnızca çevreye değil, bahçenize de yardım ediyorsunuz.

Tuvalet kağıdı rulolarının bir diğer kullanım amacı da solucanları çekmektir. Bunun nedeni, kompostunuz için mükemmel bir yataklık malzemesi oluşturması ve zamanla böcekler için bir besin kaynağı haline gelmesidir.