Boğaza kaçan balık kılçığından bu yöntemlerle kurtulun! Usta balıkçıların tüyoları... Boğaza takılan balık kılçığından kurtulmak için yapmanız gerekenleri sizler için derledik. Peki boğaza kaçan balık kılçığını çıkarmak için ne yapmalıyız? İşte merak edilenler..

Editör: Salih Demirgan

Boğaza balık kılçığı kaçması sıkça rastlanan bir durumdur ve önemli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bu yüzden, bu durumla karşılaştığınızda hızlı ve etkili bir çözüm yolu bulmanız gerekmektedir.

Boğaza takılan balık kılçığından kurtulmak için kullanılan en etkili yöntemleri sizler için derledik.

İşte size balık kılçığını boğazdan çıkarmanın en etkili yöntemleri.

Öksürmek

Kılçık boğaza takıldığında ilk savunma mekanizması olarak öksürme, kılçığı çıkarmaya yardımcı olabilir. Güçlü ve derin bir öksürük, kılçığı boğazdan itebilir.

Muz yemek

Boğazda kalan balık kılçığından kurtulmanın en etkili yolu, bir muz yemektir. Muzun yumuşak yapısı, yemek borusuna zarar vermeden geçmesini sağlar ve çiğnendikten sonra yutulduğunda kılçığı mideye doğru itebilir. Kılçık mideye ulaştığında ise mide asidi tarafından hızla çözülür.

Haşlanmış patates

Balık kılçığını boğazdan çıkarma konusunda etkili olan bir diğer yöntem ise haşlanmış patates yemektir. Bir adet haşlanmış patates yediğinizde, balık kılçığı hızlıca çıkacaktır.

Ekmek Yutmak

Kuru ekmek parçasını küçük lokmalar halinde çiğnemeden yutmak, kılçığın ekmeğe takılmasına ve boğazdan daha kolay geçmesine yardımcı olabilir.

Zeytinyağı veya yoğurt tüketmek

Birkaç kaşık zeytinyağı içmek veya yoğurt yutmak, boğazı kayganlaştırarak kılçığın daha kolay kaymasını sağlayabilir.

Sirke ile gargara

Sirke, boğazdaki kılçığı yumuşatabilir ve çıkmasını kolaylaştırabilir. Ilık suya birkaç damla sirke ekleyerek gargara yapabilirsiniz.

Tıbbi yardım almak

Bu yöntemler işe yaramazsa, özellikle kılçık büyük veya derine takılmışsa, vakit kaybetmeden bir doktora başvurmalısınız. Kılçığın çıkarılması için özel aletler ve teknikler kullanılabilir.