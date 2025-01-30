Borçlular Dikkat! E-Haciz Geliyor; O Borcu Ödemeyen Yandı

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(Motorlu Taşıtlar Vergisi) MTV, her yıl iki eşit taksitte ödeniyor; ilk taksit ocak ayında, ikinci taksit ise temmuz ayında tahsil ediliyor.

2025 yılı için, Ocak ayında yapılacak ödeme dönemi 31 Ocak'ta son bulacak ve araç sahiplerinin bu tarihe kadar ödeme yapmaları gerekiyor.

Vergisini zamanında ödemeyenler, yasal faiz ve e-haciz gibi yaptırımlarla karşılaşabilir.

E-HACİZ NEDİR?

Vergi borçları, trafik cezaları ve sigorta primleri gibi ödenmeyen yükümlülükler için uygulanan bu e-haciz, dijital ortamda borçlunun hesaplarına blokaj koyma işlemini içeriyor.

Bankalarla yapılan anlaşmalar sayesinde, borçlunun maaşına veya banka hesabına blokaj uygulanabiliyor.

Ancak bu işlem, doğrudan hesaplara yapılmadan önce ödeme emri gönderilir ve borçlu kişinin itiraz etmesi beklenir.

Eğer itiraz edilmezse, devlet hesabı kontrol ederek borçla orantılı bir blokaj işlemi başlatır.