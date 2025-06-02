Boşuna kasaba gitmeyin; Bu yöntemle kıymanızı evde çekin...

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Kurban Bayramı geldi mi, mutfaklar şenlenir. Et kavurmalar, tencere yemekleri, ızgaralar... Ama bayramın hemen sonrasında hepimizin aklında aynı soru belirir: "Bu kadar eti nasıl değerlendireceğiz?"

İşte tam da bu noktada kıyma en büyük kurtarıcımız oluyor. Kıyma haline getirdiğiniz etleri ister köfte yapın, ister dolma, ister makarna sosu… Kullanım alanı çok geniş, pratik ve buzlukta saklaması da kolay.

Ama şöyle bir gerçek var: Bayramdan sonra kasaplar dolup taşıyor. Kıyma çektirmek hem vakit alıyor hem de hijyen açısından insanı düşündürüyor.

İşte bu sorundan kurtulmanızı sağlayacak o yöntem...

EVDE KIYMA ÇEKME YÖNTEMİ

Mutfak robotuyla kıyma çekmek aslında düşündüğünden çok daha kolay. Doğru şekilde yapıldığında hem lezzetli hem de tam kıvamında bir kıyma elde edilebiliyor.

Eti iri kuşbaşı şeklinde doğradıktan sonra, yaklaşık 15–20 dakika boyunca derin dondurucuda bekletin. Etin tamamen donmasına gerek yok, sadece biraz sertleşmesi yeterli olacaktır. Bu sayede mutfak robotu eti ezmeden, düzgün bir şekilde kıyabilir.

Mutfak robotunun haznesini aşırı doldurmamaya dikkat edin. Etleri küçük porsiyonlar hâlinde, azar azar ekleyin.

Birkaç dakika için kıymanız hazır.