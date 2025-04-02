Bu 3 cihazı prizde bırakmayın! Elektrik faturalarını katlıyor

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Son yıllarda, evlerimizde kullandığımız teknolojik cihazların sayısı giderek artıyor.

Televizyonlardan bilgisayarlara, ısıtıcılardan Airfryer’lara, oyun konsollarından akıllı cihazlara kadar pek çok elektronik ürün artık günlük hayatımızın bir parçası.

Ancak, bu cihazlar ne kadar kullanışlı olsa da, bir o kadar da elektrik faturalarımızı artırıyor.

Uzmanlar, elektrik faturalarının şişmesinin önüne geçebilmek için teknolojik cihazların gereksiz kullanımının azaltılmasını öneriyor.

Bunun yanı sıra, birçok kişinin göz ardı ettiği bir diğer konu ise cihazların bekleme modunda bıraktıklarında tüketilen elektrik.

Pek çok kişi bu cihazların bekleme modunda enerji harcadığının farkında bile değil.

Özellikle bu cihazlar adeta elektrik düşmanı…

UYDU ALICILARI VE BOX’LAR

Birçok evde sıkça kullanılan uydu alıcıları ve TV box’ları, televizyon izlerken bizlere eğlence sunuyor. Ancak uzmanlar, cihazların sürekli fişe takılı kalmasının gereksiz enerji tüketimine yol açtığını belirtiyor.

Özellikle işiniz bitip televizyonu kapattığınızda, kumandadan kapatmak yerine bu cihazları tamamen fişten çekmek daha faydalı olacaktır.

Aksi takdirde, uydu alıcıları ve box’lar, bekleme modunda dahi olsa elektrik harcamaya devam eder.

BİLGİSAYARLAR

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, evde hemen herkesin sahip olduğu teknolojik cihazlar arasında yer alıyor.

Ancak, bilgisayarlarınızı bekleme moduna almanız, farkında olmadan gün boyu elektrik tüketmenize yol açabilir. Eğer bilgisayarınız prize bağlıysa, bu durum enerjiyi tüketmeye devam eder.

Uzmanlar, bilgisayarların kullanılmadığı zamanlarda tamamen kapatılmasını öneriyor. Böylece hem elektrik faturası düşer hem de cihazın ömrü uzar.

OYUN KONSOLLARI

Zaman geçirmek için sıklıkla tercih edilen oyun konsolları da gizli enerji tüketicileri arasında yer alıyor.

Oyun oynarken konsolların şarjda kalması veya kullanım sonrası fişin takılı kalması, elektrik tüketimini artırabiliyor.

Uzmanlar, işiniz bittiğinde konsolların fişlerini çekmenin, gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmek için etkili bir yöntem olduğunu vurguluyor.