Bu altın yatırımlık değil, yemeklik! İşte fiyatı...

İHA

Bursa’da yaşayan altın imalatçısı Ekrem Filiz, altının içindeki zararlı bileşenleri ayırarak yenilebilir toz haline getirdi.

Ürettiği altın tozuna Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ek gıda takviyesi izni alan Filiz, yemeklerde, tatlılarda toz halinde veya suya karıştırılıp tüketilen yenilebilir altın üretti.

Altının içindeki minerallerin birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen Filiz, toz haline gelmiş altının içerisinde 24 ayar altın haricinde başka bir katkı maddesi olmadığını belirtti.

Tamamen yalın altından yapılan ürünün gramı 4 bin 500 liradan satılırken, altın kurunda meydana gelen hareketlilik, altın tozunun fiyatını da etkiliyor.

GÜNDE 5 DAMLA

Altın tozu yaparken 24 ayar altın dışında hiçbir katkı maddesi kullanmadığını kaydeden Ekrem Filiz, "Ürünümüzü en az 1 gram olarak satıyoruz. Madenin formunu değiştirerek suda eriyebilir bir toz haline getiriyoruz. Herhangi bir renklendirici ve tatlandırıcı kullanmadık. 24 ayar 1 gram halinin güncel fiyatı 4 bin 500 lira fakat altın kurunda meydana gelen değişiklik, ürünün fiyatını da etkiliyor. Suyla karıştırılıp günde 5 damla olarak tüketildiğinde 20 gün kadar kullanılabiliyor. Dileyenler ise yemeklerine veya tatlılarına karıştırabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’de ilk kez bir onay aldık. Altın dünyanın en kaliteli minerallerinden oluşan bir metaldir. Yani bir kuyumcu olarak şunu söylemek istiyorum, altının mücevher olmasından daha önemli özellikleri var, bunları bilmek gerekiyor" şeklinde konuştu.