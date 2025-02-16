Bu baharatlara para vermeyin; Evde 7 günde yetiştirin...

Yağmur Uçar

Artık ne markete, ne aktara para vereceksiniz.

Bu bilgi sayesinde, paranız cebinizde kalacak ve sağlıklı besleneceksiniz.

Evde baharat yetiştirmek, hem pratik hem de keyifli bir hobi olabilir.

Kendi yetiştirdiğiniz taze baharatlarla yemeklerinize doğal bir lezzet katabilir, aynı zamanda sağlığınıza da katkı sağlayabilirsiniz.

İşte evde yetiştirebileceğiniz zahmetsiz baharat çeşitleri...

FESLEĞEN

Sıcak iklimi seven bu bitki, pencere kenarlarında veya güneş görebilecek bir yerde rahatça yetişir. Su ihtiyacı düzenli olup, doğrudan güneş ışığına ihtiyaç duyar.

NANE

Nane, hem kokusu hem de kullanımıyla oldukça popüler bir baharattır. Neredeyse her ortamda yetişebilir, ancak doğrudan güneş ışığına ve nemli toprağa ihtiyaç duyar.

KEKİK

Kekik, güneşi seven ve kuru topraklarda yetişen bir baharattır. Küçük saksılarda ya da bahçede rahatça yetiştirilebilir.

MAYDANOZ

Maydanoz, hafif gölgede ve nemli toprakta yetişebilir. Pencere kenarında ya da balkonlarda rahatlıkla yetiştirilir.

BİBERİYE

Biberiye, sıcak ve güneşli yerleri sever. Zengin toprakta ve iyi drenajlı saksılarda yetiştirilmesi önerilir.

SARIMSAK

Sarımsak (Garlic): Sarımsak, toprağa daldırılarak, kökleri büyütülüp çoğaltılabilir. Farklı iklimlerde bile iyi yetişir.