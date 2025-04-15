Bu bardaklar sağlığı tehdit ediyor! Piyasadan acil olarak toplatılıyor: İşte sebebi

Almanya’da sürdürülen denetimler sonucunda bu kez cam bardaklar hakkında toplatılma kararı alındı.
Sağlığı tehdit edecek düzeyde kurşun içerdiği tespit edilen bardakların özellikle hamile ve çocuklarda ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda uyarılar yapıldı.
G&M, 11.2022 – 04.2024 tarihleri arasında satışa sunduğu Pinnchen 4cl shot bardakları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda yüksek oranda kurşun içerdiğinin tespit edilmesinin ardından piyasadan geri çağırdığını duyurdu.
PİYASADAKİ BARDAKLAR TOPLATILIYOR!
İlgili ürünlerini piyasadan toplatma kararı alan şirket, bardakların cam yapısında sağlığı ciddi şekilde tehdit edebilecek seviyede kurşun tespit edildiğine dikkat çekti.
Geri çağırma, özellikle Sipariş No: 15278 ile üretilen partileri kapsıyor. Tüketicilerin ellerindeki ürünleri kullanmamaları ve satıcılarla irtibata geçmeleri istendi.