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Bu bardaklar sağlığı tehdit ediyor! Piyasadan acil olarak toplatılıyor: İşte sebebi

Bu bardaklar sağlığı tehdit ediyor! Piyasadan acil olarak toplatılıyor: İşte sebebi Dünya genelinde insan sağlığını tehdit eden pek çok ürün piyasadan toplatılmaya devam ediyor. Son yapılan incelemelerde içeriğinde tespit edilen özellikle çocuk ve hamilelerde ciddi sağlık sorunlarına yol açma tehlikesi olan cam bardaklar toplatılıyor.