Bu böceği gören kazanıyor: Belediye düğmeye bastı! Toplayana ödül veriliyor

Haber Merkezi

Samsun’un Atakum ilçesinde tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadele kapsamında dikkat çekici bir kampanya başlatıldı.

Atakum Belediyesi ile Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen kampanya kapsamında, böcek toplayan vatandaşlara çeşitli ödüller verileceği belirtildi.

Fındık, fasulye, şeftali gibi 300’den fazla ürün için tehdit oluşturan kahverengi kokarca böceğinin popülasyonunu azaltmak amacıyla düzenlenen kampanyada vatandaşlar, 2 Mayıs’a kadar topladıkları böcekleri 1,5 litrelik pet şişelerde teslim ederek ödül kazanma şansı elde edecek.

Hem farkındalık oluşturmayı hem de toplumsal katılımı artırmayı amaçlayan kampanya kapsamında, Atakum genelinde yoğun bir mücadele başlatıldı.

Tarım ürünlerine verdiği zarar nedeniyle çiftçinin korkulu rüyası hâline gelen bu istilacı türle mekanik mücadele yöntemiyle başa çıkılması hedefleniyor.

ÇEŞİTLİ ÖDÜLLER VERİLECEK!

Tarım ürünlerine ciddi zararlar veren bu böceklerin yakalanması kapsamındaki bu kampanya 2 Mayıs 2025 Cuma gününe kadar sürecek.

1,5 litrelik pet şişelerde en fazla kahverengi kokarca böceği getiren vatandaşlara 5 çuval 15-15-15 kompoze gübre, ikinciye 3 çuval 15-15-15 kompoze gübre, üçüncüye 2 çuval 15-15-15 kompoze gübre, dördüncüye Atakum Belediyesi Matasyon Kent Lokantasında yıl içerisinde 20 gün, beşinciye 15 gün, altıncıya 10 gün ücretsiz öğle yemeği verilecek.

Yarışma hakkında, Atakum Belediyesi veya Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden telefonla bilgi alınabileceği ifade edildi.