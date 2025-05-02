Bu cihazları prizde bırakmayın! Kapalı olsalar dahi elektrik faturasını şişiriyorlar

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Evde her şey kapalı gibi görünüyor ama elektrik sayacınız dönmeye devam ediyor mu? O halde dikkat! Televizyonunuzu kumandayla kapattınız, yazıcınızı işiniz bitti diye bıraktınız… Ancak bu masum alışkanlıklar, her ay cebinizden fazladan para çıkmasına neden oluyor olabilir.

Hayalet tüketim olarak adlandırılan bu durum, kapalı görünen ama fişe takılı kalan elektronik cihazların sessizce enerji tüketmeye devam etmesi anlamına geliyor.

Uzaktan kumandayla kapanan televizyonlar, hazırda bekleyen bilgisayarlar, prize takılı şarj cihazları ve ses sistemleri aslında tamamen kapanmıyor; bekleme modunda enerji çekiyor.

Uzmanlara göre, evdeki toplam elektrik faturasının yüzde 5 ila 10’u bu gizli enerji kullanımından kaynaklanabiliyor. Bakın hangi cihazlar prizden çıkartmadığınız zaman elektrik tüketmeye devam ediyormuş.

PRİZDEN KOMPLE ÇIKARTIN

Evde sıklıkla kullanılan ama fişlerinin prizden çekilmeyen cihazlar hakkında yapılan araştırmalar sonucunda belirli cihazların elektrik faturalarında artışa neden olduğunu ortaya çıkardı.

Söz konusu araştırmalar sonucundan prizden çekilmediğinde hayalet elektrik tüketim oranında 10 watt seviyelerine kadar çıkartan oyun konsollarının prizden mutlaka çekilmesi gerektiği belirtildi.

Oyun konsollarının ardından ise mikrodalga fırınlar, çamaşır makineleri, elektrikli panjurlar, görüntülü diyafon sistemleri ve dokunmatik aydınlatmalar da düşük seviyelerde de olsa sürekli güç kullandığı ortaya çıktı.

Bunların yanı sıra, Wi-Fi bağlantılı ampuller, robot süpürgeler, dijital termostatlar ve akıllı hoparlörler, internete sürekli bağlı kaldıkları için tamamen kapanmadığından tüketime devam ediyorlar. Bu nedenle kullanılmadığı zamanlarda bu cihazların prizden çıkartılması önem teşkil ediyor.