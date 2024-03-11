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Bu karışımı gören böcekler eşikten bile geçemiyor; Sadece 2 malzeme...

Bu karışımı gören böcekler eşikten bile geçemiyor; Sadece 2 malzeme... Böcekleri evden uzak tutmak için denemediğiniz yol kalmadıysa, üzülmeyin. Bu karışım sayesinde böcekler kapı eşiğinden bile geçemeyecek.