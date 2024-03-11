Bu karışımı gören böcekler eşikten bile geçemiyor; Sadece 2 malzeme...
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Evdeki böcekler kabusunuz olmasın.

Yaşam alanınızdaki kötü sürprizlere, bu nadir karışım ile son verin.

Her türlü böcek için etkili olabilen yöntem sayesinde 1 sene rahat edeceksiniz.

2 malzeme yetiyor, etkisi uzun sürüyor.

İşte evden böcekleri uzat tutan formül...

Böcekler nefret ediyor

Soğanı ince ince doğrayın. Üzerine karbonatı ekleyip uzun süre karıştırın. Her gün bu karışımı evinizin 4-5 yerine paylaştırarak dökün ve dağıtın. Bu işlemi her gün yenilediğiniz taktirde böcekleri artık görmeyeceksiniz.