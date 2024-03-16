Bu kez İstanbul'a geliyor: Geceleri bunu yapın, 10 gün dişinizi sıkın...

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Mart ayının gelişiyle birlikte Türkiye genelinde havalar ısınmaya başladı.
Özellikle Afrika'dan gelen ılık hava dalgası, ülkemizi etkisi altına alarak kışın sona erdiğini müjdelemişti.
İstanbul'da yaşayanlar için kışın sona erdiği düşüncesi oluşurken, meteoroloji kaynaklarından yeni bir uyarı geldi.
Kış modu geri geldi
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'un geceleri kış mevsimine devam edeceğini bildirdi.
Durumun 10 gün boyunca devam edeceğini şu sözlerle duyurdu:
"İstanbullular geceleri hava kış modunda olmaya devam edecek. Sadece vatkalı bir ceket sizi korumaz. Üşürsünüz. Biraz daha kalın bir şeyler tercih etmelisiniz. 3-5 derecelerde olacak, yani epey soğuk..."