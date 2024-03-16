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Bu kez İstanbul'a geliyor: Geceleri bunu yapın, 10 gün dişinizi sıkın...

Bu kez İstanbul'a geliyor: Geceleri bunu yapın, 10 gün dişinizi sıkın... Mart ayı bu yıl da kazma kürek yaktıracak. Meteoroloji kaynaklarından İstanbul için kritik uyarı geldi. Tam 10 gün boyunca devam edecek olan bu süreçte özellikle geceleri dikkat edin.