Bu markalar tam puan aldı! İşte, sürücülerin en çok güvendiği otomobil markaları

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Elektrikli otomobil piyasasındaki güven dalgalanmaları devam ederken Elektrikli Araç İstihbarat Raporu'na göre yapılan son araştırmalar en güvenilir elektrikli otomobil markalarını gözler önüne serdi.

Söz konusu raporda yer alan verilere göre Tesla, tüketici gözünden en olumsuz algıya sahip marka konumunda yer aldı.

ABD merkezli EVIR tarafından 8 bin Amerikalı sürücü tarafından yapılan anket sonucunda Tesla’nın marka algısının eksi 7 olarak ölçülmesi listede yer alan diğer elektrikli araç markalarının oldukça altında yer aldı.

EN GÜVENİLİR HONDA OLDU!

EVIR verilerine bakıldığında General Motors (GM) tarafından üretilerek piyasaya sürülen Honda Prologue en güvenilir elektrikli otomobil olarak seçildi.

BMW ve Chevrolet de marka algısı açısından sürücülerden iyi notlar alarak listenin üst sıralarında yer bulmayı başardı. İşte, en güvenilir elektrikli araç sıralaması: