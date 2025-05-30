Haber Merkezi

ABD'de satışı yapılan iWALK marka manyetik kablosuz taşınabilir şarj cihazlarıyla ilgili önemli bir güvenlik alarmı verildi.

Cihazlarda bulunan lityum iyon pillerin aşırı ısınarak tutuşma riski taşıdığı ve bunun da kullanıcılar için yangın, ciddi yanıklar ve hatta ölüm riski oluşturabileceği açıklandı. Bu sebeple ürünler için acil geri çağırma kararı alındı.

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) ve üretici U2O Global, tüketicilere bu güç bankalarını derhal kullanmayı bırakmaları çağrısında bulundu.

Cihazın tehlikeli boyutta ısınma eğiliminde olduğu ve bazı örneklerde yangın riski taşıdığı tespit edildi.

GERİ ÖDEME SÜRECİ BAŞLADI

Tüketicilerin, cihazın model ve seri numarasını gösteren ve ürün üzerinde kalıcı bir şekilde “Geri Çağırıldı” yazdığı bir fotoğrafı U2O Global’e e-posta yoluyla göndermeleri gerekiyor. Bu işlem sonrası ürünün tam bedeli iade edilecek.

Geri çağrılan ürün modelleri: