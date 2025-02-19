Bu sebzeyi şimdi ekin, Mart'ta hasat edin! Saksı saksı ürün veriyor...

Yağmur Uçar

İç mekanda bitki yetiştirmek, birkaç püf noktası sayesinde paranızın cebinizde kalmasını sağlayabilir.

Deneyimlemek isteyenler, şubat ayının sonlarında neler ekilir merak ediyor.

Mart ayında hasat dahi edilebilecek olan, hızlı büyüyen bu bitki sizi pazar masrafından kurtarıyor.

BOL HASAT VERİYOR

Marul, serin iklimi seven ve hızlı büyüyen bir sebzedir. Marul ekimi için en uygun zaman, don riskinin geçtiği ve toprak sıcaklığının 5-10°C arasında olduğu dönemlerdir.

Ocak - Mart ayları arasında, özellikle Şubat sonu ve Mart başı gibi dönemlerde iç mekânda fide olarak yetiştirebilirsiniz.

Marul tohumlarını doğrudan toprağa ekmek yerine, ilk başta fide yetiştirip dışarıya dikmek daha sağlıklı olabilir.