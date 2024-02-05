Bu turşuyu yedikçe eriyorsunuz! Asyalıların yağları eriten turşusu Kimchi… Bu turşu yedikçe yağları eritiyor! Tatile fit girmek isteyenler hem yiyecek hem de kilo verecek. İşte, Asyalıların yedikçe kilo verdiren turşusu Kimchi’nin tarifi…

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Asya bölgesinde yapılan bu turşu resmen yağların düşmanı. Yağları ettiği ve kilo vermede oldukça etkili olduğu ortaya çıkan Kimchi obezite riskini üzerinde de azaltıcı etkiye sahip.

Her gün düzenli olarak tüketildiğinde kilo verdiren bu turşu sırrını öğrenen herkes tarafından yapılmaya başlandı.

Kimchi nedir?

Aslına bakılacak olursa Kimchi, fermente ediliş bir lahana ve sebze yemeğidir. Yapımında kullanılan en belirgin malzemesi olan Çin lahanası ile hazırlanan bu turşunun bölgesel ve mevsimsel çeşitleri de vardır.

Fermente edilmiş bir Kore yemeği ile yapılan bu turşu, binlerce yıl önce keşfedilmiş olup aynı zamanda Kore turşusu olarak da bilinir.

Kimchi’nin faydaları

Fermente edilmiş sebzeler ile hazırlayacağınız bu turşuyu, istediğiniz çeşitlilikte sebzeler koyarak güçlendirerek günde üç porsiyon olarak tükettiğinizde karın bölgesinde yağları eritmede oldukça etkilidir.

Aynı zamanda bağırsak sağlığı açısından da yarar sağlar.

Erkeklerde obezite riskini azaltır.

Turp katılarak yapılan Kimchi turşusu hem kadınlarda hem de erkeklerde fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olur.

İşte, hem yedirecek hem de kilo vermenize yardımcı olacak Kimchi turşusunun tarifi…

Kimchi (Kimçi) Tarifi İçin Malzemeler:

Sebze karışımı için:

1,5-2 kilogram Çin lahanası (Napa Cabbage)

1/4 adet Japon turpu (normal turp da kullanabilirsiniz)

1 adet havuç

1 demet taze soğan

1 kase salamura tuzu (Lahanaları ovmak için)

Unlu sos için:

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı tatlı pirinç unu (yoksa normal un veya pirinç unu kullanabilirsiniz)

2 yemek kaşığı esmer şeker (yoksa beyaz şeker)

Sos için:

1 adet soğan 15-20 adet sarımsak

1 yemek kaşığı (tepeleme) zencefil (rendelenmiş)

1/2 kase acı kırmızı pul biber

1/2 kase balık sosu

Kimchi turşunun yapılışı:

İlk olarak lahanaları güzelce yıkayın. Sonrasında lahananın sadece beyaz kısmına ortadan ikiye bölecek şekilde bir kesik atın. Elinizle kalan kısmı çekerek ikiye bölün. Aynı işlemi tekrarlayıp 4'e bölünen lahanaların yaprak ve dip kısımlarını tuzlayıp genişçe bir kaba aktarın.

Lahanaları her yarım saatte bir çevirerek yaklaşık 3-4 saat tuzda yumuşamaları için bekletin. Sonra sudan geçirerek süzülmesi için kenarda bekletin. Pirinç unu ve su karışımını ocakta pişirin. Kaynamaya başlayınca şekeri ekleyip karıştırın ve soğuması için kenara ayırın.

Turp ve havucu jülyen kesin, taze soğanları uzunlamasına doğrayın. Soğuyan unlu karışıma blenderdan geçen, soğan, sarımsak ve zencefili ekleyin. Acı toz biber, doğranan sebzeleri de ekleyerek karıştırın. Süzülmüş lahana yapraklarının arasına hazırladığınız harcı sürüp, yaprak kısmını katlayarak cam veya porselen kaplara yerleştirin.

Ve son olarak, kapak kapalı 24-36 saat oda sıcaklığında bekletin. Bu sürenin ardından turşunuzu buzdolabına kaldırılıp 2-3 hafta dinlendirdikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.