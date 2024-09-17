Bu ülkelerde kadınlar da sünnet ediliyor... Ülkemizde ve dinimizde sünnet yalnızca erkekler için geçerli olsa da, bazı ülkelerde "kadın sünneti" de söz konusu olabiliyor. İşte kadın sünnetli yapılan ülkeler...

Yağmur Dinç

Sünnet veya sirkumsizyon, erkeklerde penis başını örten ve koruyan üstderinin bir kısmının veya tamamının kesilip atılması operasyonudur.

Sünnet dinimizde sünnet kabul edilmekle birlikte Müslüman toplumlarda tüm erkek çocuklarda uygulanır.

Erkek çocukların sünnet edildiği tek din İslamiyet değildir. Sünnet, Yahudi dini inancında da büyük yer tutar ve farz kabul edilir.

Peki, kadınların sünnet olduğunu duydunuz mu? Bazı ülkelerde kadın sünneti oldukça yaygın bir uygulamadır.

İşte kadınların da sünnet edildiği yerler...

KADIN SÜNNETİ

Kadın sünneti, dünya genelinde çeşitli kültürel, toplumsal ve dini geleneklerle ilişkili olarak uygulanan bir pratik olup, insan hakları ve sağlık açısından ciddi endişelere yol açmaktadır.

Bu uygulama genellikle "kadın genital mutilasyon" (KGM) veya "kadın genital kesim" olarak adlandırılır ve Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından kınanır.

Kadın sünneti, özellikle bazı Afrika ülkelerinde, Orta Doğu'da ve Asya'nın bazı bölgelerinde görülmektedir.

SOMALİ

Kadın sünnetinin yaygın olduğu bir ülke olup, özellikle bazı topluluklarda geleneksel bir uygulamadır.

MISIR

Mısır'da da kadın sünneti yaygın bir geleneksel uygulama olarak bilinir.

ERİTRE

Kadın sünneti bazı Eritreli topluluklar arasında yaygındır.

ETİYOPYA

Etiyopya'da da çeşitli topluluklarda bu uygulama görülmektedir.

SUDAN

Sudan'da kadın sünneti belirli bölgelerde uygulanan bir gelenektir.

YEMEN

Yemen'de bazı topluluklar arasında kadın sünneti uygulanmaktadır.