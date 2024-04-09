Bu yöntem haşerelerin kökünü kurutuyor! Sadece iki malzeme ile hamam böceklerinden eser kalmıyor… Evde istenmeyen haşerelerin başında hamam böcekleri gelir. Duvardaki çatlaklardan ya da borulardan evlere giren hamam böcekleri oldukça can sıkıcıdır. Bu haşerelerden kurtulmak için ise sadece o iki malzeme yetiyor. İşte, haşerelerin kökünü kurutacak olan o yöntem…

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Hemen herkesin muzdarip olduğu haşere sorunu oldukça can sıkıcıdır. Her ne kadar temiz olsanız da duvarlarda yer alan çatlaklar ya da borulardan gelen ve sıkça görülen haşerelerin başında ise hamam böcekleri gelir.

Türlü ilaçlar yardımıyla her ne kadar önlenmeye çalışılsa da zaman bu sorun zaman içerisinde tekrarlamaya devam eder.

Nerdeyse her evde bulunan o iki malzeme ile hem böcek ilaçlarına para vermek zorunda kalmayacak hem de bu pratik doğal yöntemle haşerelerin adeta kökünü kurutacaksınız.

Haşerelerden 2 malzeme ile kurtulun…

2 malzeme ile hazırlayacağınız bu mucize yöntem haşerelerin geldikleri bölgelere uygulamanız yaydığı keskin koku ile böceklerin kökünü kazıyacak.

Tek ihtiyacınız olan bir adet soğan ve karbonat. Bu mucizevi ikili hamam böceklerini kolaylıkla bertaraf etmenize yarayacak ve çeşitli kimyasal ilaçlarla uğraşma derdine son vereceksiniz.

Soğan ve karbonat karışımı için, bir adet soğanı rendeleyin ve bir kaba alın. Daha sonra rendelediğiniz soğanın üzerine bir kaşık karbonat ekleyin ve macun kıvamı alana dek iyice karıştırın. Karışım macun kıvamı aldıktan sonra haşerelerin çıktıkları bölgelere uygulayın.

Haşerelerin evden gittiğine emin olduktan sonra karışımı uyguladığınız bölgeleri iyice temizleyin ki soğanın keskin kokusu evinizde uzun süre kalmasın.