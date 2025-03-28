Bu yöntemi bilen parke çıtırtısını kesiyor; Ustasız ve ekonomik çözüm...

Yağmur Uçar

Parke işçiliği ustalık gerektiren bir iştir. Bu nedenle parkeler takıldığı sırada kusursuz bir şekilde işçilik gösterilmezse zamanla ses çıkararak sinir bozmaya başlar.

Ayrıca uzun yıllar kullanılmış olan laminant parkeler zamanla esneme yaptığı için de ses çıkarabilir.

Bu ses kabusunuz olmadan, düzeltmenin yoluna bakalım.

Usta çağırmaya gerek kalmadan parke gıcırdamasını geçirecek yöntem belli oldu.

Hem ekonomik hem de pratik olan bu ipucu sayesinde parkelerden çıt çıkmayacak...

PUDRALAYIN

Bebek pudrası parke gıcırtısı giderilmesinde harika sonuçlar yaratıyor. Üstelik doğal ve herhangi bir zararı da yok.

Sesin geldiği alanların altına bebek pudrasını bol bol serpiştirin. Levhalar arası sürtünmeden dolayı çıkan kötü sesler bu sayede çözülecek.