Haberler



Bilgi



Bu yöntemle elektrik faturası yarı yarıya düşecek

Bu yöntemle elektrik faturası yarı yarıya düşecek Son dönemde artan enerji fiyatları, elektrik faturalarının cep yakmasına neden oldu. Vatandaşlar da tasarruf yapmanın yollarını arıyor. Bu yöntemler elektrik faturanızı önemli ölçüde düşürecek.