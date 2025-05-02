Bu yumurtaların satışı yapılmayacak: İşte sebebi

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Yumurta, dünya çapında en çok tüketilen besinlerden biri olmasının yanı sıra, sofralarımıza genellikle beyaz ve kahverengi renkleriyle geliyor.

Bu iki renk arasında sağlık açısından kayda değer bir fark olup olmadığı ise uzun yıllardır tartışma konusu.

Ancak uzmanlar, beyaz ve kahverengi yumurtalar arasında besin değeri açısından belirgin bir fark bulunmadığını belirtiyor.

Bununla birlikte, son dönemde Avrupa’da başlatılan yeni bir uygulama, bu eski tartışmayı yeniden gündeme getirmiş durumda.

KAHVERENGİ YUMURTA ÜRETİMİNE SINIRLAMA

Almanya Yumurta Üreticileri Federal Birliği, geçtiğimiz aylarda dikkat çeken bir karar alarak ülkedeki yumurta üreticilerine kahverengi yumurta üretimini azaltmaları yönünde çağrıda bulundu.

Başlangıçta sağlıkla ilgili gerekçelerle alınan bu kararın ardında, aslında daha çok verimlilik ve maliyet odaklı hesapların olduğu ortaya çıktı.

Kahverengi yumurtaların üretiminin, beyaz yumurtalara göre daha yüksek maliyetlere ve daha fazla iş gücüne yol açtığı belirtiliyor.

BEYAZ YUMURTA ÜRETİMİ ARTIYOR

Beyaz yumurta üreten tavuklar, son dönemde üreticiler tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Bunun başlıca sebebi, beyaz yumurta bırakan tavukların daha küçük ve hafif olmaları, dolayısıyla daha az yem tüketmeleri.

Ayrıca, bu tavuklar genellikle daha uzun bir yaşam süresine sahip oldukları için üreticiler, onlardan uzun vadeli verim elde edebiliyor. Bu da maliyetlerin düşürülmesinde ve sürdürülebilir üretim süreçlerinin oluşturulmasında önemli bir avantaj sağlıyor.

Almanya Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Henner Schönecke, beyaz yumurtanın üretim açısından daha verimli olduğu görüşünü savunarak, bu tavukların ekonomik açıdan daha cazip hale geldiğini belirtiyor.

Schönecke, yakın gelecekte kahverengi yumurtaların piyasadan büyük ölçüde kaybolabileceğini öngörüyor.

Bunun temel sebebiyse, kahverengi yumurtaların üretim maliyetlerinin daha yüksek olması ve verimliliğin beyaz yumurtalarla karşılaştırıldığında daha düşük kalması.