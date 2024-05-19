Bugün hangi maçlar var? 19 Mayıs 2024 Pazar maç programı

19 Mayıs 2024 Pazar günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.
19 Mayıs 2024 Pazar günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik.
İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
19:00 Galatasaray - Fenerbahçe
İngiltere Premier Lig
18:00 Brighton & Hove Albion - Manchester United
18:00 Luton Town - Fulham
18:00 Arsenal - Everton
18:00 Brentford - Newcastle United
18:00 Manchester City - West Ham United
18:00 Burnley - Nottingham Forest
18:00 Liverpool - Wolverhampton
18:00 Crystal Palace - Aston Villa
18:00 Chelsea - Bournemouth
18:00 Sheffield United - Tottenham
İspanya La Liga
20:00 Barcelona - Rayo Vallecano
20:00 Real Betis - Real Sociedad
20:00 Cadiz - Las Palmas
20:00 Valencia - Girona
20:00 Mallorca - Almeria
20:00 Atletico Madrid - Osasuna
20:00 Athletic Bilbao - Sevilla
20:00 Villarreal - Real Madrid
20:00 Granada - Celta Vigo
İtalya Serie A
13:30 Sassuolo - Cagliari
16:00 Monza - Frosinone
16:00 Udinese - Empoli
19:00 Inter - Lazio
21:45 Roma - Genoa
Fransa Ligue 1
22:00 Reims - Rennes
22:00 Lyon - RC Strasbourg
22:00 Lille - Nice
22:00 Metz - PSG
22:00 Monaco - Nantes
22:00 Lens - Montpellier
22:00 Le Havre - Marsilya
22:00 Toulouse - Brest
22:00 Lorient - Clermont
Hollanda Eredivisie
15:30 Vitesse - Ajax
15:30 Feyenoord - Excelsior
15:30 PEC Zwolle - Twente
15:30 Volendam - Go Ahead Eagles
15:30 Heracles - Fortuna Sittard
15:30 PSV Eindhoven - RKC Waalwijk
15:30 Sparta Rotterdam - Heerenveen
15:30 AZ Alkmaar - Utrecht
15:30 Almere City - NEC Nijmegen