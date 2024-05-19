Bugün hangi maçlar var? 19 Mayıs 2024 Pazar maç programı Futbolseverler 19 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte bugün oynanacak futbol maçların programı..

ensonhaber.com

19 Mayıs 2024 Pazar günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.

19 Mayıs 2024 Pazar günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik.

İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

19:00 Galatasaray - Fenerbahçe

İngiltere Premier Lig

18:00 Brighton & Hove Albion - Manchester United

18:00 Luton Town - Fulham

18:00 Arsenal - Everton

18:00 Brentford - Newcastle United

18:00 Manchester City - West Ham United

18:00 Burnley - Nottingham Forest

18:00 Liverpool - Wolverhampton

18:00 Crystal Palace - Aston Villa

18:00 Chelsea - Bournemouth

18:00 Sheffield United - Tottenham

İspanya La Liga

20:00 Barcelona - Rayo Vallecano

20:00 Real Betis - Real Sociedad

20:00 Cadiz - Las Palmas

20:00 Valencia - Girona

20:00 Mallorca - Almeria

20:00 Atletico Madrid - Osasuna

20:00 Athletic Bilbao - Sevilla

20:00 Villarreal - Real Madrid

20:00 Granada - Celta Vigo

İtalya Serie A

13:30 Sassuolo - Cagliari

16:00 Monza - Frosinone

16:00 Udinese - Empoli

19:00 Inter - Lazio

21:45 Roma - Genoa

Fransa Ligue 1

22:00 Reims - Rennes

22:00 Lyon - RC Strasbourg

22:00 Lille - Nice

22:00 Metz - PSG

22:00 Monaco - Nantes

22:00 Lens - Montpellier

22:00 Le Havre - Marsilya

22:00 Toulouse - Brest

22:00 Lorient - Clermont

Hollanda Eredivisie

15:30 Vitesse - Ajax

15:30 Feyenoord - Excelsior

15:30 PEC Zwolle - Twente

15:30 Volendam - Go Ahead Eagles

15:30 Heracles - Fortuna Sittard

15:30 PSV Eindhoven - RKC Waalwijk

15:30 Sparta Rotterdam - Heerenveen

15:30 AZ Alkmaar - Utrecht

15:30 Almere City - NEC Nijmegen