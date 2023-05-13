Bugün için plan yapanlar dikkat: Bugün hava nasıl olacak? Bugün dışarı çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna dair detayları ise resmi internet sitesinden yayınladı.

Hafta başından itibaren Türkiye genelinde yağan sağanak yağış, batıda yerini güneşe bıraktı.

Doğu ve Karadeniz çevrelerinde yağış ara ara sürerken, İstanbul ise uzun bir yağmurun ardından güneşi gördü. Ancak rüzgar kendisini hissettiriyor.

Özellikle batıda sağanak yağış yerini ara sıra güneşe bırakırken, vatandaşlar günün geri kalan kısmında havanın nasıl olacağını merak ediyor.

Dışarı çıkmadan önce hava durumuna hakim olmak isteyenler ise son paylaşılan verileri merak ediyor.

Herhangi bir olumsuzluk yaşamak istemeyenler Meteoroloji'nin sitesine yöneldi.

Özellikle dışarı çıkmaya hazırlananlar bir sürprizle karşılaşmamak için, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte yanıtı..

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.