Bugün kimin maçı var? 20 Nisan Cumartesi maç takvimi

Cumartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.
20 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçların programını merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapıyor.
İnternette en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" soruları yanıt arıyor.
Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.
Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçların programı..
Trendyol Süper Lig
13:30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük
16:00 Konyaspor - Alanyaspor
19:00 Samsunspor - Adana Demirspor
19:00 Kayserispor - Trabzonspor
TFF 1. Lig
13:30 Bandırmaspor - Tuzlaspor
16:00 Giresunspor - Göztepe
19:00 Eyüpspor - Boluspor
Premier Lig
17:00 Sheffield United - Burnley
17:00 Luton Town - Brentford
21:30 Wolverhampton - Arsenal
La Liga
15:00 Celta Vigo - Las Palmas
17:15 Rayo Vallecano - Osasuna
19:30 Valencia - Real Betis
22:00 Girona - Cadiz
Ligue 1
18:00 Nantes - Rennes
22:00 Lens - Clermont
Bundesliga
16:30 Hoffenheim - Mönchengladbach
16:30 Heidenheim - RB Leipzig
16:30 Köln - Darmstadt 98
16:30 Wolfsburg - Bochum
19:30 Union Berlin - Bayern Münih
Serie A
19:00 Empoli - Napoli
21:45 Hellas Verona - Udinese