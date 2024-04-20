Bugün kimin maçı var? 20 Nisan Cumartesi maç takvimi Futbolseverler 20 Nisan 2024 Cumartesi günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız verdi. İşte bugün oynanacak maçların programı..

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Cumartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.

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Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçların programı..

Trendyol Süper Lig

13:30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük

16:00 Konyaspor - Alanyaspor

19:00 Samsunspor - Adana Demirspor

19:00 Kayserispor - Trabzonspor

TFF 1. Lig

13:30 Bandırmaspor - Tuzlaspor

16:00 Giresunspor - Göztepe

19:00 Eyüpspor - Boluspor

Premier Lig

17:00 Sheffield United - Burnley

17:00 Luton Town - Brentford

21:30 Wolverhampton - Arsenal

La Liga

15:00 Celta Vigo - Las Palmas

17:15 Rayo Vallecano - Osasuna

19:30 Valencia - Real Betis

22:00 Girona - Cadiz

Ligue 1

18:00 Nantes - Rennes

22:00 Lens - Clermont

Bundesliga

16:30 Hoffenheim - Mönchengladbach

16:30 Heidenheim - RB Leipzig

16:30 Köln - Darmstadt 98

16:30 Wolfsburg - Bochum

19:30 Union Berlin - Bayern Münih

Serie A

19:00 Empoli - Napoli

21:45 Hellas Verona - Udinese