Bulaşık makinesine 2 dal tarçın koyun, o sorunu tamamen unutun

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Evinizin en sadık yardımcısı olan bulaşık makinesi bazen beklenmedik bir şekilde kötü kokular yayabiliyor.

Bulaşık makinesinde biriken kötü kokuların en yaygın sebebi, makinenin filtrelerinde ve köşelerinde biriken yemek artıkları.

Ayrıca, düzenli temizlik yapılmadığında borularda ve iç yüzeylerde biriken yağ kalıntıları da bu kokulara davetiye çıkarıyor.

Ancak basit bir yöntemle makinedeki kötü kokulardan kurtulabilirsiniz. Sadece iki dal tarçın yetiyor.

BULAŞIK MAKİNESİNDEKİ KÖTÜ KOKULARA SON

Makinenizin kaşık-çatal bölümüne sadece birkaç dal tarçın koyarak, kötü kokuları etkili bir şekilde yok edebilirsiniz.

Doğal bir ferahlık sunan tarçın, hem hoş bir koku bırakır hem de kimyasal ürünlere gerek kalmadan makinenizi temiz tutar.

Üstelik tarçın, antibakteriyel özellikleriyle hijyen sağlama konusunda da etkili bir yardımcıdır.