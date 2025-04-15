Burası Dubai değil Antalya! Çoğu kişi bilmiyor, gören hayran kalıyor

Haber Merkezi

Türkiye, doğal güzellikler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri.

Fakat bazı yerler var ki, insanı adeta bir film sahnesine ışınlıyor.

İşte o yerlerden biri de Antalya’da, gözlerden uzak bir sahil kasabasında saklanıyor.

Kendinizi bir anda Arizona’da sanabilirsiniz, ya da bir çöl manzarasının tam ortasında...

İşte, ülkemizin çok fazla bilinmeyen ama görenin aşık olduğu bu gizli kasaba:

ANTALYA’NIN GİZLİ ÇÖLÜ

Antalya’nın altın gibi parlayan sahil kasabalarından biri olan Patara, sadece deniziyle değil, adeta çölü andıran uçsuz bucaksız kumsallarıyla da dikkat çekiyor.

Görenlerin “Burası Türkiye olamaz” dediği bu eşsiz bölge, doğaseverler ve tarih tutkunları için adeta bir açık hava müzesi gibi.

Dünyanın en uzun plajlarından biri olarak bilinen Patara Plajı, kum tepeleriyle adeta Arizona'nın vahşi doğasını andırıyor. Fotoğraf meraklıları için doğal bir stüdyo olan bu alan, aynı zamanda sessizlik ve huzur arayanların da vazgeçilmezi.

Aynı zamanda Likya medeniyetinin önemli merkezlerinden biri olan bu bölgede, antik tiyatrodan meclis binasına kadar birçok tarihi kalıntı da ziyaretçilerini bekliyor.