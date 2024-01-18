Haberler



Bilgi



Bursa’da büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 18 Ocak BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 18 Ocak BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 18 Ocak 2023 Perşembe su kesintisi ve arıza sorgulama…