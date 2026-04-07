2025-2026 Süper Lig güncel derbi tablosu: Hangi takım derbilerden kaç puan topladı

2025-2026 Süper Lig sezonunda derbi maçları, şampiyonluk yarışının seyrini belirleyen en önemli etkenlerden biri oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki mücadeleler, puan tablosunda kritik farklar yarattı.

Ligin kalan kısmında Fenerbahçe - Galatasaray ve Beşiktaş - Trabzonspor derbileri oynanacak.

Takımların şu ana kadar olan derbi performansları da merak konusu oldu. Peki, hangi takım derbilerden daha fazla puan topladı?

SÜPER LİG’DE BU SEZONUN DERBİ KARNESİ

Fenerbahçe oynadığı 5 derbi maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan topladı.

Trabzonspor oynadığı 5 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 5 puan topladı.

Galatasaray oynadığı 5 derbi maçında 1 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle toplam 6 puan topladı.

Beşiktaş oynadığı 5 derbi maçında galibiyet yüzü görmedi. 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle toplam 2 puan topladı.