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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatler sürecek! İşte 24 Nisan BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatler sürecek! İşte 24 Nisan BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 24 Nisan 2024 Çarşamba su kesintisi ve arıza sorgulama…