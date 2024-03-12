Çamaşır makinesi kapağındaki o oval çıkıntı bakın ne işe yarıyormuş… Her çamaşır makinesinin kapağında iç tarafa ya da dış tarafa doğru olan bir oval çıkıntı bulunur. Peki bu çıkıntı ne işe yarıyor? Öyle bir yapılış amacı varmış ki öğrenince şaşıracaksınız. İşte, o oval çıkıntını anlamı…

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Hemen her evde çamaşır makinesi bulunur. Makinelerin kapak bölümünde yer alan ve şeffaf olan camın içeri doğru oval bir şekilde tasarlandığı görülür.

Şeffaf camda yer alan oval çıkıntının ise ne işe yaradığı ya da ne düşünülerek yapıldığını ise çoğu kişi bilmiyor. Aslında oldukça önemli bir nedeni olan bu çıkıntının amacını öğrendikten sonra şaşıracaksınız.

Kapaklarda yer alan oval çıkıntı ne işe yarıyor?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çamaşır makineleri de zamanla belli değişimlere uğradı. Başlarda çamaşırları üstten koyarak yıkadığımız makineler artık önden yüklemeli olarak tasarlanmaya başlandı.

Bu gelişmeyle birlikte önden yüklemeli çamaşır makineleri üstten yüklemeli olanlara nazaran daha fazla hareket etmesine neden oldu.

Kapaklarının oval bir çıkıntı ile tasarlanmasının ana nedeni ise, çamaşırları yıkanırken tambura geri itmek, böylece kapı contasına sıkışmaz veya zarar görmemesi sağlanır.

Bu sayede su kapağın altında birikmiyor ve borulardan rahatlıkla geri dönüyor. Makinelerin kapağında yer alan bu çıkıntı sayesinde hem kapak zarar görmüyor hem de giysiler makine içerisinde dönerken kapağa çarparak geri dönüyor böylece su akışı daha rahat sağlanıyor.

Böylelikle yapılan her tasarımın ince detayları olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz.