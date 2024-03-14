Çamaşır makinesine bulaşık sünger atın, o sorunu ortadan kaldırın... Çamaşır makinesinden çıkan çamaşırlar ne kadar temiz olsa da ne yazık ki o sorundan arınarak çıkmaz. İşte, çamaşır makinenize atacağınız sünger ile çamaşırlarınızı kurtaracağınız o sorun….

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Çamaşır makineleri her ne kadar temiz çamaşırlara kavuşmamızı sağlasalar da çoğu kişinin muzdarip olduğu belki de kıyafetleri giyilmeyecek noktaya getiren o sorunu çözemiyor.

Son dönemlerde kullanımı gittikçe artan kurutma makineleri yardımıyla halledilen o sorun için makinenize yıkamak için attığınız çamaşırlarla birlikte atacağınız bulaşık süngeri kurutma makinesine bile gerek bırakmayacak.

1 tane bulaşık süngeri atın o derdi ortadan kaldırın…

Yıkanan çamaşırların temizliği yönünden bir sıkıntı yaşamasınız da kıyafetlere yapışan tüyler her ne kadar sevdiğiniz bir kıyafet olsa da bir süre sonra giyilmez duruma gelebiliyor.

Son dönemlerde kullanılan kurutma makineleri kıyafetlere yapışan tüylerden kurtulmanız için olanak sağlarken maliyet açısından da yük olabiliyor.

İşte, tam bu noktada çamaşır makinenize yıkamadan hemen önce atacağınız bulaşık süngeri sayesinde tüy sorundan kurtulabiliyorsunuz. Kıyafetlerinizde ne kıl ne de tüy hiçbir şey bırakmayan bulaşık süngeri, yıkama esnasında kıyafetlerinizdeki tüyleri ve kılları toplayarak kıyafetlerinizin yeni gibi çıkmasını sağlıyor.