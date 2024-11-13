Camları onunla silin, leke derdini de iz derdini de unutun…

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Ev temizliğinde en çok zaman alan ve şüphesiz en yorucu işlerin başında cam temizliği yer alır. Camda oluşan lekelerin ve izlerin tamamen temizlenmesi ve yapılan temizliğin uzun süre gitmesi için çeşitli cam temizleyici ürünler kullanılır.

Yaz aylarında temizliği daha rahat olan camlar kış aylarının gelmesiyle birlikte artan yağışlar nedeniyle daha sık yapılmaya başlanır. Ancak camı silerken kullanacağınız o ürün sayesinde cam yüzeyinde oluşan leke ve iz görünümünün temizliğini sağlarken bu temizliğin daha uzun süre gitmesini de sağlayabileceksiniz.

Sıcak hava ve soğuk hava etkileşimi nedeniyle oluşan buğu sorununun çözümünde de etkili olacak bu ürün cam silerken vazgeçilmez malzemeleriniz arasına girecek.

BULAŞIK DETERJANINDAN GELEN MUCİZE!

Soğuk ve sıcak hava etkileşimi nedeniyle camlarda meydana gelen buğulanma yüzeylerde istenmeyen lekelenmelere de neden olabilir. İşte, tam da bu noktada uygulayacağınız bulaşık deterjanı istenmeyen leke ve izlerin giderilmesinde oldukça etkili olacak.

Bulaşık deterjanı ile uygulayacağınız yöntemde tek ihtiyacınız olanlar, bir adet bulaşık deterjanı, bir sünger ve sıcak su. Temizlik uzmanı Laura Mountford’a göre, camlar yoğuşma, çamaşır kurutma ve sıcaklık değişimi nedeniyle buğulanır.

Bu buğulanmadan kaynaklanan leke ve iz görünümü için ise bulaşık deterjanı tam bir kurtarıcıdır. Sıcak suyun içerisine bir miktar bulaşık deterjanı ekleyerek elde ettiğiniz karışımda camları silmeniz yeterli oluyor.

Oldukça etkili bir temizleyici olan bulaşık deterjanı cam yüzeyindeki lekelerin giderilmesinde ve buğu sorunun önlenmesinde de oldukça etkili olacak.