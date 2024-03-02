Canan Karatay önerdi: Harcına bir kaşık ekleyin, köfteler lokum gibi olacak Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden köfteyi bu şekilde pişirmeyi deneyin! Adeta lokum gibi olacak. Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti. Köftenin harcına bir kaşık eklemeniz yeterli…

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Türkiye'nin en sevilen yiyeceklerinden biri olan kırmızı et, her damak tadına hitap eden çeşitli pişirme yöntemleriyle sofralarda yerini alıyor.

Mangalda, odun ateşinde, fırında, tavada veya düdüklüde pişirilse de, et her haliyle büyük bir zevkle tüketiliyor.

Özellikle yanında patatesle birlikte sunulan köfteler, birçoğumuzun favorisi haline gelmiş durumda.

Şimdi, Türkiye'nin dört bir yanında keyifle tüketilen bu lezzetli köfteleri pişirmek için Prof. Dr. Canan Karatay'dan sağlıklı ve lezzetli bir tüyo var.

Bu tarifle bir daha dışarıdan köfte yemeyeceksiniz.

Köfteye 1 kaşık ekleyin

Prof. Dr. Canan Karatay'a göre, pişirdiğiniz etin lezzetini artırmak için mutlaka 1 kaşık kuyruk yağı eklemelisiniz.

Kuyruk yağı etin pişme sürecinde hem lezzetini artırıyor hem de besin değerini zenginleştiriyor.

Restoran usulü köfte tarifi

· 700 gr Dana Kıyma

· 300 gr Kuzu Kıyma

· 100 gr Kuyruk Yağı

· 10 gr Tuz

· 15 gr Kimyon

· 10 gr Kırmızı Toz Biber

· 10 gr Sarımsak Püresi

Hazırlanışı

Öncelikle, kıymalarınızın çift ve ince çekildiğinden emin olmalısınız. Böylelikle köftelerinizin dokusu daha homojen ve lezzetli olacaktır.

Malzemelerinizi karıştırırken dikkat etmeniz gereken sıralama da çok önemli. Tuz, sarımsak püresi, kuyruk yağı ve baharatları sıralı olarak eklemelisiniz.

İyice yoğurduktan sonra köftelerinizi şekillendirebilirsiniz.

Ardından kızgın yağda kızartıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!