Çanakkale Köprüsü güncel ücreti 2024: 1915 Çanakkale Köprüsü ne kadar, kaç TL? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti zamlandı. Peki Çanakkale köprüsü ne kadar, kaç TL? İşte geçiş ücreti 2024...

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Çanakkale'ye gidecekler dikkat...

1915 Çanakkale Köprüsü için geçiş ücreti güncellendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 2024 yılı için köprü geçiş ve otoyol ücretlerine 15 Mayıs 2024 tarihi itibariyle zam yapıldığını duyurdu.

Yap işlet devret (YİD) modeli ile özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin ise geçiş ücretlerindeki artış ortalama %60 civarında gerçekleşti.

Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı ile bağlıyor. Bu nedenle önemli bir yol olarak sıkça tercih ediliyor.

Peki, 2024 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL? İşte güncel fiyat...

Çanakkale köprü geçiş ücreti 2024:

-Otomobil 419 TL

-Hafif Ticari Araç 525 TL

-3 Akslı Her Türlü Araçlar 945 TL

-4 ve 5 Akslı Her Türlü Araçlar 1.050 TL

-6 ve Yukarı Akslı Araçlar 1.990 TL

-Motosikletler 105 TL