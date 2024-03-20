Canan Karatay’ın sırrı: Bu çorbayı içene hastalık uğramıyor... Sağlıklı beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, tüm hastalıklara şifa olan çorbanın sırrını verdi. Düzenli olarak içerseniz hastalıklara kalkan oluyor.

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Türk mutfağının en sevilen tatlarından biri olan kelle paça çorbası, özellikle soğuk kış günlerinde sıcacık bir kucaklama sunuyor.

Bu nefis çorba, genellikle kuzu ya da dana baş ve ayak kısımlarından hazırlanırken, içerdiği zengin vitamin ve minerallerle de adeta şifa kaynağı haline geliyor.

Kelle paça çorbası, Türkiye genelinde birçok lokantada kolayca bulunabilir.

Ancak, sadece ülkemizde değil, kuzey Afrika ülkeleri ve Ortadoğu'nun bazı bölgelerinde de benzer şekilde sevilerek tüketiliyor.

Sağlıklı beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay da kelle paça çorbasının şifalı etkilerine dikkat çekiyor.

Canan Karatay öneriyor

Canan Karatay, geçtiğimiz yıllarda kelle paça çorbasının faydalarıyla ilgili şu sözleri kullanmıştı:

“Kelle ve ayak paça süper besindir. O kadar süperdir ki, bizim gibi yaşlıların diz, kalça ve bel ağrılarını giderir. Hastalıkları önler, korona virüsünü önler ve diğer bütün virüsleri önler. Vücudunuzun bağışıklık sistemi güçlü olursa hiçbir hastalık bulaşmaz size. Onun için sabah akşam kelle paça yemeği ihmal etmeyiniz efendim. Kollajen çok iyidir, glikoz amini çok iyidir ve mikropları öldürür. Bağırsak florasını düzenlediği için hastalanmazsınız, kalp hastası olmazsınız grip ve Alzheimer olmazsınız çocuklar aksırmaz öksürmez”